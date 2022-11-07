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Galatasaray'ın 3 puanı direkten döndü!

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#Galatasaray#Süper Lig#Adana Demirspor
Galatasarayın 3 puanı direkten döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:00

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı ilk 13 haftada direk şanssızlığı yaşadı.

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13. haftası oynanan Süper Lig’de en çok şutu direkten dönen takım G.Saray oldu. Son olarak Beşiktaş maçında 2 kez direğe takılan sarı kırmızılılar böylelikle 10’uncu kez direk engelini geçememiş oldu.

2 MAÇTA 2'ŞER KEZ TAKILDI

G.Saray direkten dönen şutları nedeniyle, 0-0 biten Adana Demir deplasmanında 2, evinde 1-0 yenildiği Giresun maçında 1 puan kaybetti.

Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş ve Gaziantep maçlarında 2’şer, Antalya, Ümraniye, Kasımpaşa, Karagümrük, Adana Demir ve Giresun karşılaşmalarında 1’er kez bu şanssızlığı yaşadı.

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#Galatasaray#Süper Lig#Adana Demirspor

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