Galatasaray'ın 3 puanı direkten döndü!

Haberin Devamı

13. haftası oynanan Süper Lig’de en çok şutu direkten dönen takım G.Saray oldu. Son olarak Beşiktaş maçında 2 kez direğe takılan sarı kırmızılılar böylelikle 10’uncu kez direk engelini geçememiş oldu.

2 MAÇTA 2'ŞER KEZ TAKILDI

G.Saray direkten dönen şutları nedeniyle, 0-0 biten Adana Demir deplasmanında 2, evinde 1-0 yenildiği Giresun maçında 1 puan kaybetti.

Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş ve Gaziantep maçlarında 2’şer, Antalya, Ümraniye, Kasımpaşa, Karagümrük, Adana Demir ve Giresun karşılaşmalarında 1’er kez bu şanssızlığı yaşadı.