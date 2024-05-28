Galatasaray'ın 3 kupalı şampiyonluk şöleni

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Galatasaray, 24. Süper Lig şampiyonluğunu dün RAMS Park’ta düzenlenen görkemli bir törenle kutladı ve kupasına kavuştu. Saat 18.00’de Galatasaray Lisesi önünden üstü açık bir otobüse binen sarı kırmızılı takım, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi’nden geçip RAMS Park’a ulaştı. Yol boyunca taraftarları selamlayan sarı kırmızılı takıma, yüzlerce otomobilden oluşan bir konvoy eşlik etti. Yoğun ilgi nedeniyle saat 19.30’da Seyrantepe’ye gidebilen Galatasaray kafilesinin stada girişinin ardından şampiyonluk şöleni başladı.

ŞÖLENDE ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

Sunuculuğunu Hopdedik Ayhan’ın yaptığı şölende ilk olarak Emir Can İğrek, Uzi, Zara, Edis ile Yusuf Özer ve Orkestrası mini konserler verdi. Ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı’na şampiyonluk kupası verildi. Kadın takımının kupa töreninin ardından drone, ışık ve müzik gösterileri yapıldı. Saatler 21.45’i gösterirken Trendyol Süper Lig’de üst üste 2. kez mutlu sona ulaşan teknik direktör Okan Buruk, teknik ekip ve futbolcular ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur tek tek sahneye davet edildi.

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TARAFTARLAR UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI

Törenin son bölümünde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray’ın bu sezon içinde kazandığı Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluk kupalarını takım kaptanı Fernando Muslera’ya verdi. Kupaların Muslera ve diğer futbolcuların ellerinde yükselmesi RAMS Park tribünlerini dolduran sarı kırmızılı taraftarların mutluluğunu ve coşkusunu doruğa çıkardı. Bu sırada yapılan ışık ve havai fişek gösterileri ile stat hoparlöründen çalınan ’Freed From Desire’ şarkısıyla futbolcular ve taraftarlar dakikalar boyunca dans etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ZİYECH’TEN FILISTIN’E DESTEK

Kutlamada en dikkat çekici mesajlar Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. İki futbolcu, İsrail saldırıları altında büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin’e destek verdi. Faslı Ziyech sahneye Filistin bayrağı ile çıktı, Aktürkoğlu ise bileğine Filistin kefiyesi sardı. Bu arada şampiyonluğu kazandıkları gün, “Galatasaray’ı seviyorum ama çok kırıldım” diyen Kerem Aktürkoğlu dün de, “Çok duygusal anlar yaşadım. Umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım” diyerek veda sinyali verdi.

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iCARDi’DEN KOÇ VE DZEKO’YA SALVO

Mauro İcardi, şampiyonluk şölenine de damga vurdu. Arjantinli, pelerin ve meşaleyle sahaya çıktığı sırada hoparlörden, Fenerbahçeliler’in Dzeko’ya ithaf ettiği ‘Beni Sev’ şarkısı çalındı. Kısa süre sonra şarkı yarıda kesilerek, “Orijinali geliyor” anonsu yapıldı ve İcardi ile özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı hoparlörlerden yankılandı. İcardi daha sonra tribünlere ‘Fener ağlama’ tezahüratı yaptırdı.

SÜPER KUPA ‘SENiNLE 1 DAKiKA’ iLE GETiRiLDi

Yaklaşık 3.5 saat süren şampiyonluk şölenine Galatasaray’ın bu sezon kazandığı Turkcell Süper Kupa da getirildi. Kupanın sahneye çıkarılışı sırasında Semiha Yankı’nın ‘Seninle 1 Dakika’ adlı şarkısı çalınarak, Fenerbahçe’nin U19 takımıyla çıktığı maçın 1. dakikasında sahadan çekilmesine gönderme yapıldı.

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GALATASARAY LOGOSU EDiS’iN KALBiNDE

Şarkıcı Edis, RAMS Park’taki mini konserine özel dikilmiş bir ceketle çıktı. Ceketin içine, tam kalbinin üzerine denk gelecek şekilde Galatasaray logosu diktiren Edis, dans gösterileriyle renklenen şarkılarıyla büyük alkış aldı. Şölende sahne alan ünlü rapçi UZİ de Galatasaray için yaptığı şampiyonluk şarkısını seslendirdi.

ZARA: HAYATIMIN ANLAMI GALATASARAY

Türk müziğinin en sevilen sanatçılarından Zara da Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında şarkı söyledi. Sarı kırmızılı formayla sahne alan Zara, “Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın, kimseyi sevmedim senin gibi, sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray” şarkısıyla tribündeki taraftarları coşturdu.