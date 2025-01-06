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Galatasaray’ın 21 milyon Euro’luk önerisine Lyon’dan ret

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#Galatasaray#Transfer#Georges Mikautadze
Galatasaray’ın 21 milyon Euro’luk önerisine Lyon’dan ret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

Georges Mikautadze için yapılan bonservis pazarlığında şimdilik anlaşma sağlanamadı. 24 yaşındaki Mikautadze için teklifini 21 milyon Euro’ya kadar yükseltmesine karşın Lyon’u ikna edemeyen Galatasaray yönetiminin transferden umudu kesmediği ve Lyon ile görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.

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Galatasaray’ın uzun süredir peşinde koştuğu Georges Mikautadze için Fransa’dan olumsuz haber geldi. Fransa medyasından Telefoot’un haberine göre, Gürcü santrforun transferi için tüm imkanlarını zorlayan ve 21 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılı kulübün önerisi Lyon Kulübü tarafından reddedildi. Lyon’dan gelen olumsuz cevaba karşın Galatasaray yöneticilerinin transferden umudu kesmediği ve Fransız kulübü ile görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.

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MiKAUTADZE DE AYRILMAK iSTEMiYOR

Lyon'un geçtiğimiz temmuz ayında 18.5 milyon Euro’ya Metz’den aldığı Mikautadze, transferiyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Lyon’a daha altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayı düşünmüyorum. Kulüpteki geleceğime odaklanmış durumdayım. Basında yer alan transfer haberlerine aldırmıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Lyon’da oynadığı 22 maçta 7 gol attı, 1 asist üreten 24 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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#Galatasaray#Transfer#Georges Mikautadze

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