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GeriFutbol Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram göz doldurdu
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Haber Giriş: 29.06.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram göz doldurdu

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Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram göz doldurdu
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Galatasaray'da ilk kez Süper Lig maçına çıkan 17 yaşındaki Emin Bayram, Başakşehir karşısında oynadığı futbolla sarı kırmızılılara umut verdi.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlanması sonrası Başakşehir maçının 53. dakikasında oyuna giren 17 yaşındaki Emin Bayram, sahada kaldığı dakikalarda oynadığı futbolla dikkat çekti.

İlk kez Süper Lig'de forma şansı bulan Emin, 32 kez topla buluşurken %81 pas isabeti ile oynadı.

Maç içinde 6 kez hava topu mücadelesine giren Emin Bayram, bunların 4'ünde başarılı oldu, 1 kez de pas arasında bulundu.

''VAN DIJK, RAMOS, OZAN KABAK...''

Genç futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada ise ''İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim. Yabancı liglerden iyi stoperleri izliyorum sürekli. Van Dijk ve Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum.'' şeklinde konuştu.

FATİH TERİM: ''ÇOK MUTLUYUM''

Fatih Terim de Emin Bayram'ın performansından memnun kaldığını belirtirken ''Maç sonucu için mutsuzum ama Emin Bayram adına çok mutluyum. Ligin hava hakimiyeti en iyi olan forvetlerine karşı iyi bir duruş gösterdi'' dedi.

Galatasarayın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram göz doldurdu

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