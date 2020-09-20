Galatasaray'ın 14 günlük zorlu virajı! Avrupa ve ligde 5 maç

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'ın yoğun maç trafiği bugün itibaren daha da zorlaşacak. Önümüzdeki 14 gün içinde en az 4 karşılaşmaya çıkacak olan sarı kırmızılı takımın alacağı sonuçlar, Avrupa Ligi’ndeki kaderini belirleyecek ve Süper Lig’deki şampiyonluk şansına etki edecek. Süper Lig’de bugün Medipol Başakşehir’e konuk olacak Galatasaray, 24 Eylül’de Hajduk Split’le, 27 Eylül’de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hajduk’u yendiği takdirde 1 Ekim’de, Rangers-Willem II galibiyle Avrupa Ligi play-off karşılaşmasına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 4 Ekim’de de Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Kadro ekonomik olarak kullanılacak

Zorlu maç trafiğini dikkate alan teknik direktör Fatih Terim, kadroda mecburen rotasyona gidecek. Hafta içi Neftçi karşılaşmasında yedek oturan Arda, Feghouli ve Omar bugün Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Önceki gün dördüncü çocuğu dünyaya gelen Falcao’nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Terim, Kolombiyalı yıldızın yerine Neftçi maçında 2 gol atan Diagne’ye şans verebilir. Öte yandan Galatasaray, bir yıllık sözleşmesi kalan Ahmet Çalık’ın satışı konusunda Antalyaspor ile prensip anlamasına vardı.

Galatasaray'ın 14 günde yapacağı maçlar

20 Eylül Pazar - Başakşehir(d)

24 Eylül Perşembe - Hajduk Split

27 Eylül Pazar - Fenerbahçe

*1 Ekim Perşembe - Rangers/Willem II(d)

4 Ekim Pazar - Kasımpaşa(d)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!