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Galatasaray’ın 102 puanla kazandığı şampiyonluk tüm dünyanın dilinde

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Galatasaray’ın 102 puanla kazandığı şampiyonluk tüm dünyanın dilinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

G.Saray’ın 102 puanla kazandığı şampiyonluk Fransa’dan Almanya’ya, Kolombiya’dan Arjantin’e kadar her yerde ses getirdi.

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Galatasaray’ın 24. şampiyonluğuna rekor puanla ulaşması dünya basınında da geniş yankı buldu. Sarı kırmızılıların başarısı şu başlıklarla okuyuculara ulaştırıldı.

FRANSA

· L’EQUiPE: Galatasaray yine şampiyon. F.Bahçe’nin önünde rekorla şampiyon oldu ve 24. kez Süper Lig kupasını kaldırdı.

ALMANYA

· BiLD: Drama sonunda şampiyon. Galatasaray, son hafta kazandı ve şampiyon oldu.

iTALYA

· MEDiASET: İcardi’nin takımı Galatasaray, Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 102 puanla Türkiye şampiyonu oldu.

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· LA REPUBBLiCA: G.Saray şampiyon. Leonardo Bonucci, 679 resmi maçlık muhteşem kariyerini kupasız kapattı.

iSPANYA

· AS: G.Saray şampiyon. İcardi’nin golleriyle üst üste şampiyon oldu. Fenerbahçe’nin koşusu, şampiyonluğa yetmedi.

iNGiLTERE

· SKY SPORT: İcardi’nin partisi. Galatasaray, Türkiye’de şampiyon oldu. Mauro Icardi, attığı 25 golle partinin yıldızı oldu.

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PORTEKiZ

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· RECORD: G.Saray üst üste şampiyon. İnanılmaz! F.Bahçe 99 gol attı, G.Saray’dan daha az mağlubiyet aldı, şampiyon olamadı.

BELÇiKA

· LE SOiR: Mertens, Türkiye’de geçirdiği 2. sezonu da şampiyon olarak tamamladı.

ARJANTiN

· OLE: İcardi tacı yine taktı. Mauro İcardi’nin duble yaptığı akşamda Galatasaray bir kez daha Türkiye şampiyon oldu.

KOLOMBiYA

· EL COLOMBiANO: Davinson rekorla şampiyon. Türkiye Ligi’nde son hafta oynandı ve Sanchez’in takımı unvanını korudu.

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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