Galatasaray'ı yıkan Diouf'tan Muslera itirafı: Soyunma odasına gittim ve...

Hatayspor'un Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Mame Diouf, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

3 puanın önemine vurgu yapan Diouf, "Galip gelmek her zaman çok güzel. Tatilden döndükten sonra çok iyi çalıştık. Hocamızın söylediği her şeyi yaptık. Galatasaray'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Hep ait olduğum takım için çalıştım. Sürekli çalıştım. Her zaman aynı şeyi yapıyorum ben. Kendimi hep daha iyisi için zorluyorum" dedi.

Karşılaşmanın ardından Muslera'nın formasını almak için soyunma odasına gittiğini söyleyen Diouf, "Muslera'nın formasını almak için maçtan sonra sahada bekledim. Gelmeyince soyunma odasına gittim ve aldım" şeklinde konuştu.

RIBEIRO: BÜTÜN HAFTA GALATASARAY'A ÇALIŞTIK

Maçta şık bir gole imza atan Ruben Ribeiro, Türkiye'nin en büyük takımlarından birini yendiklerini ve bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını söyledi.

Zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyleyen Ribeiro, "Çok önemli bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı. Çok zor bir maçtan galibiyetle ayrıldık. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olan Galatasaray'ı yendik. Biz bütün hafta Galatasaray'a çalıştık. Hocanın direktiflerini yapmaya çalıştık. Top bizdeyken ve top Galatasaray'dayken yapacaklarımızla sonuca gitmeye çalıştık. Takım olarak bunda da çok başarılı olduk" ifadelerini kullandı.