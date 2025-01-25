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Galatasaray'ı üzecek transfer gelişmesi! Lucas Torreira için Boca Juniors geliyor

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#Transfer#Galatasaray#Torreira
Galatasarayı üzecek transfer gelişmesi Lucas Torreira için Boca Juniors geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 15:24

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya ilişkin Arjantin'de gündeme bomba gibi düşen bir haber konu oldu. Sarı kırmızılılarla şampiyonluklar yaşayan ve oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen Lucas Torreira'yı, hayranı olduğu kulüp Boca Juniors isteyecek. Boca Başkan Juan Roman Riquelme'nin Torreira planı ise hazır. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'da oynadığı futbolla alkış toplayan ve sarı kırmızılı camianın vazgeçilmezleri halinden biri olan Lucas Torreira'ya ilişkin Arjantin'den önemli bir haber gündeme geldi.

Sarı kırmızılılarla 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'ya, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors talip olacak.

Galatasarayı üzecek transfer gelişmesi Lucas Torreira için Boca Juniors geliyor


RIQUELME'NİN PLANININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI
Boca Juniors, Ander Herrera'nın transferi ve Leandro Paredes'in olası dönüşünün ardından, taraftarına Torreira'yı hediye etmek istiyor.

Kendisi de bir orta saha oyuncusu olan Riquelme, Boca Juniors orta sahasını güçlendirmek istiyor.

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TEKLİF NE ZAMAN YAPILACAK?
Haziran ayında Dünya Kulüpler Kupası'nda yarışacak Boca Juniors'ın ilk rakibi Benfica olacak. Arjantin ekibi, Ocak ayı bitmeden bu maçta en iyi kadrosunu kurmak ve hazır olmak istiyor.

Daha önce de Boca Juniors'a olan hayranlığını gizlemeyen Torreira'ya, Riquelme Haziran ayı için teklifte bulunacak.

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#Transfer#Galatasaray#Torreira

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