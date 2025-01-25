Galatasaray'ı üzecek transfer gelişmesi! Lucas Torreira için Boca Juniors geliyor

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Galatasaray'da oynadığı futbolla alkış toplayan ve sarı kırmızılı camianın vazgeçilmezleri halinden biri olan Lucas Torreira'ya ilişkin Arjantin'den önemli bir haber gündeme geldi.

Sarı kırmızılılarla 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'ya, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors talip olacak.



RIQUELME'NİN PLANININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Boca Juniors, Ander Herrera'nın transferi ve Leandro Paredes'in olası dönüşünün ardından, taraftarına Torreira'yı hediye etmek istiyor.

Kendisi de bir orta saha oyuncusu olan Riquelme, Boca Juniors orta sahasını güçlendirmek istiyor.

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TEKLİF NE ZAMAN YAPILACAK?

Haziran ayında Dünya Kulüpler Kupası'nda yarışacak Boca Juniors'ın ilk rakibi Benfica olacak. Arjantin ekibi, Ocak ayı bitmeden bu maçta en iyi kadrosunu kurmak ve hazır olmak istiyor.

Daha önce de Boca Juniors'a olan hayranlığını gizlemeyen Torreira'ya, Riquelme Haziran ayı için teklifte bulunacak.



