×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray’ı şoke eden transferi haberi! Hakan Çalhanoğlu’na olay maaş teklif edecekler

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Inzaghi
Galatasaray’ı şoke eden transferi haberi Hakan Çalhanoğlu’na olay maaş teklif edecekler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 11:12

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’ı şoke eden transferi haberi Hakan Çalhanoğlu’na olay maaş teklif edecekler

Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, Hakan’ı transfer etmek için görüşmeler sürdürürken, Inter’in istediği yüksek bonservis rakamına takılıyordu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Duran sonrası çifte transfer bombası Bir PSGden bir Bayern MünihtenFenerbahçe'den Duran sonrası çifte transfer bombası! Bir PSG'den bir Bayern Münih'tenHaberi görüntüle

Bununla beraber Galatasaray’a, Hakan transferi konusunda kötü bir sürpriz geldi.

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu’na gelecek astronomik transfer teklifini duyurdu.

Galatasaray’ı şoke eden transferi haberi Hakan Çalhanoğlu’na olay maaş teklif edecekler

ESKİ HOCASI İSTİYOR

Corriere Dello Sport’ta yer alan habere göre Inter eski tekink direktörü Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu’nu yeni takımına transfer etmek istiyor.

Haberin Devamı

OLAY MAAŞ TEKLİFİ

Bunula beraber kulübün, Hakan’a 3 yıllık teklifte bulunacağı ve her yıl için 20 milyon Euro maaş ödemeyi önereceği kaydedildi.

Galatasaray’ı şoke eden transferi haberi Hakan Çalhanoğlu’na olay maaş teklif edecekler

Gözden KaçmasınGalatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek Tarih ortaya çıktıGalatasaray, Osimhen ile transferi görüşecek! Tarih ortaya çıktıHaberi görüntüle

KARİYER BAŞLANGICI

Öte yandan Hakan’a, bu 3 yılın sonunda teknik heyette rol alması için de teklif yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Inzaghi

BAKMADAN GEÇME!