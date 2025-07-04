Galatasaray’ı şoke eden transferi haberi! Hakan Çalhanoğlu’na olay maaş teklif edecekler

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Galatasaray’ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, Hakan’ı transfer etmek için görüşmeler sürdürürken, Inter’in istediği yüksek bonservis rakamına takılıyordu.
Bununla beraber Galatasaray’a, Hakan transferi konusunda kötü bir sürpriz geldi.
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu’na gelecek astronomik transfer teklifini duyurdu.
ESKİ HOCASI İSTİYOR
Corriere Dello Sport’ta yer alan habere göre Inter eski tekink direktörü Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu’nu yeni takımına transfer etmek istiyor.
OLAY MAAŞ TEKLİFİ
Bunula beraber kulübün, Hakan’a 3 yıllık teklifte bulunacağı ve her yıl için 20 milyon Euro maaş ödemeyi önereceği kaydedildi.
KARİYER BAŞLANGICI
Öte yandan Hakan’a, bu 3 yılın sonunda teknik heyette rol alması için de teklif yapılacak.