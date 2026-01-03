Galatasaray’ı şoke eden talep! Sözleşme feshi ve ücret istedi

Haberin Devamı

Galatasaray’da ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken, kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmede şaşırtan bir talep ilettiği öğrenildi.

TALEBİ ŞAŞIRTTI

Galatasaray’ın gözden çıkardığı ve devre arasında yolları ayırmak istediği 22 yaşındaki Yusuf Demir’in, Sarı-Kırmızılı kulüpten fesih bedeli talep ettiği öğrenildi.

YÖNETİM İSTEMİYOR

Yönetim cephesi ise fesih bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Anlaşmazlığın çözümü için müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyor.

6 MİLYON AVRO BEDEL İLE GELMİŞTİ

Galatasaray, Yusuf Demir’i kadrosuna 6 milyon Euro bonservis bedeliyle katmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.