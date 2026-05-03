Galatasaray'ı şoke eden Samsunspor mağlubiyetini yazdılar: Bu maç bazı kelleleri alır! 'Boynu Bükükler'i dinleyerek çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle öne geçti.

2 karşı karşıya pozisyonu değerlendiremeyen Marius Moundilmadji, 22. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Cherif Ndiaye, 57. dakikada Samsunspor'u öne geçirdi.

Galatasaray'da Günay Güvenç, ceza sahası dışında elle oynadığı için 63. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Günay'ın yerine 27 yaşındaki Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Batuhan, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

Marius Moundilmadji, 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Cherif Ndiaye, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

ŞAMPİYONLUK ERTELENDİ

Ligde 4 hafta sonra kaybeden Galatasaray, 74 puanda kaldı ve şampiyonluk ilanını gelecek haftaya bıraktı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 48'e yükseltti.

HÜRRİYET YAZARLARI G.SARAY'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet sporun usta isimleri, sarı kırmızılıların aldığı ağır mağlubiyeti yazdı.

MEHMET AYAN: ÖYLE CİDDİYE ALACAKSIN Kİ YAŞAMAYI...

Maç mı seçiyorlar, çok mu eğlenmişler, hiç mi Samsunspor'u çalışmamışlar?

Galibiyete ihtiyaç duymadan dahi sahadan şampiyon ayrılabileceğin maçı bu kadar gamsız, kaygısız, duyarsız oynamak? Hele de maçın başında belki şans ile açıklanabilecek golle adeta önde başladığın bir mücadeleyi? İlk yarıda %69 pas isabeti, yapılabilen 85 pas... Bunlar nedir kuzum? Samsunspor’un en az 7-8 kez ardına sarkabilmesi, sağ stoper sağ bek bloğundan göz göre göre yenilen pozisyonlar... Ya o Davinson Sanchez’in hali... Kolombiya Milli Takımı’nın ruhani lideri olmak iyi de, bu sezonki baş aşağı çakılışı nasıl anlatacağız Galatasaraylı’ya?

AÇIK İDMANLA PUAN VERMEDİ

Futbol fena halde hayata benzer. Nazım Hikmet’in dediği gibi “öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı...” Trabzonspor ensende gibi, Fenerbahçe önünde gibi oynayacaksın bu oyunu... Derbiyi kazandın, iş bitmedi... Taraftara açık idmanla, kupa sana verilmedi.

BU MAÇ BAZI KELLELERİ ALIR

Teknik taktik anlatılardan öte konsantrasyon yokluğu ile anlatılacak bir 90 dakika izledik. Samsunspor bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı. Aslanlar gibi oynayıp aslanı perişan etti sahada. İlk yarıda bölüm bölüm rakibi zor durumda bırakan Galatasaray, ikinci yarıya Lucas Torreira’sız çıkmak zorunda kalınca, sert Samsunspor oyunu belirginleşiverdi. Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleye geçen Günay Güvenç’in kırmızı kartıyla biten maç tarihi farka giderken herkesin kafasında aynı sorular vardı... Maç mı seçiyorlar, maça niye gelmemişler, çok mu eğlenmişler, hiç mi Samsun çalışmamışlar...

Antalyaspor maçında vuslata erilir ama bu maç bazı kelleleri alır Galatasaray’da...

BANU YELKOVAN: ŞAMPİYONLUĞA GİTTİ 'BOYNU BÜKÜK' ÇIKTI

Geçen hafta, derbi zaferinin coşkusu henüz dinmemişken ve herkes mutluluk sarhoşuyken, G.Saray Teknik Direktört Okan Buruk, “Daha şampiyon olmadık” demişti. O cümlenin anlamı dün gece anlaşıldı.

Futbolun hangi hafta kime ne yaşatacağı hiç belli olmuyor. Bu sezon ligde hiçbir hedefi kalmayan Samsunspor, ligin en havalı takımının, geçen haftayı şampiyonluk kutlayarak geçiren liderin süksesini söndürdü. Kaybedecek hiçbir şeyleri olmamasının hafifliğiyle çıktıkları sahadan Galatasaray’ın üstüne kabus gibi çökerek çıktılar. Galatasaray bu sezon ilk defa 4 golü, şampiyonluğa iki adım kala 21 yıldır Galatasaray’ı yenemeyen Samsunspor’dan yedi.

EV SAHİBİ OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ

Yunus Akgün 9. dakikada skoru orta mı, şut mu belirsiz bir pozisyondan açtı, bu sezon 7. golüydü bu. Samsunspor cevap vermekte gecikmedi. Marius Mouandilmadji, Galatasaray’ın çıkarken kaptırdığı topu sağ ayağının içiyle sağ alt köşeye Günay’ın yanından gönderdi: 1-1. Samsun bu gece ev sahibi olduğunu maçın her anında hatırlattı.

İKİNCİ YARI KAOSA DÖNÜŞTÜ

İkinci yarı Galatasaray için yavaş yavaş bir kaosa dönüştü. 57. dakikada Cherif Ndiaye, kaleci Okan’ın uzun pasıyla penaltı noktasının solundan sağ ayağının içiyle sağ üst köşeye yolladı: 2-1. Asıl kırılma noktası 63. dakikada yedek kaleci Günay Güvenç’in kırmızı kartıyla geldi. Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleye, yedeğin yedeği Batuhan Şen girerken Barış Alper Yılmaz’ın bile şaşkın bakışları arasında gecenin en iyisi Leroy Sane çıktı. 71. dakikada Marius Mouandilmadji 3-1, 82’de yine Cherif Ndiaye 4-1 yaptı...

Galatasaray bu sezon 73 gol attı, 23 maç kazandı, Fenerbahçe’yi derbide 3-0 geçti. Bütün bunlar bu gece değişmedi. Sezonun en acayip maçlarından birinin sonunda, üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutlamak için gittiği Samsun’dan sezonun hit şarkısı ‘Boynu bükükler’i dinleyerek çıktı.