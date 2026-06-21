Galatasaray'ı şoke eden haber: Dünya Kupası maçında sakatlanan Singo, gözyaşları içinde oyundan çıktı!

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Süper Lig'de forma giyen Emmanuel Agbadou, Yahia Fofana, Wilfried Singo ve Christ Oulai gibi isimlerin boy gösterdiği Fildişi Sahili Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

Almanya, uzatmalarda bulduğu golle Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti ve grupta puanını 6'ya çıkardı. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

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SINGO SAKATLANDI!

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Fildişi Sahili'nde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve iyi bir performans sergileyen Galatasaraylı Wilfried Singo, mücadelenin 82'nci dakikasında Kai Havertz ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve topu taca attıktan sonra kendisini yere bıraktı.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sakatlık sonrasında sol arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Singo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında devam edemeyeceğini belirterek oyundan çıktı.

Yedek kulübesine gelirken adalesini tutmaya devam eden Singo, burada gözyaşlarına hakim olamadı.

Fransız L'Equipe gazetesi, Singo'nun sakatlığının ilk etapta ciddi göründüğünü belirterek, "Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana Fildişi Sahili'nin en iyi oyuncularından biri olan Singo, Perşembe günü Curaçao ve olası bir son 32 turu maçını kaçırırsa ülkesi için önemli bir kayıp olacak." yorumunda bulundu.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Singo'nun sakatlığı ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu olurken, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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25 yaşındaki savunma oyuncusunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

İşte Singo'nun sakatlanarak oyundan çıktığı o pozisyon: