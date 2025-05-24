Galatasaray'ı sevindiren Osimhen gelişmesi! Yakın dostu duyurdu

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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon da bu başarıyı sürdürmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda en büyük hedef ise Victor Osimhen.

AL-HİLAL'DEN DEV TEKLİF: 3 YIL İÇİN 135 MİLYON EURO!

Özellikle önceki geceden itibaren Suudi ve Avrupa medyası da dahil olmak üzere birçok yerde Osimhen’in Al-Hilal’den gelen senelik 45 milyon eurodan 3 yıllık toplam 135 milyon euroluk kontrat teklifini kabul ettiği yazıldı.

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İDDİALAR YALANLANDI

Ancak Nijeryalı futbolcunun yakın dostu ve sık sık kendisi hakkında doğru bilgiler aktaran Buchi Laba, Suudi Arabistan kulüplerinin sezon başında da Osimhen’i istediğini, ancak kendisinin bu teklifleri kabul etmeye kesinlikle hevesli olmadığını vurguladı.

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Buchi Laba’ya göre “Osimhen’in Al Hilal’le anlaştığı” yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.

MANCHESTER UNITED ÇEKİLDİ

Öte yandan Avrupa Ligi’nde finali Tottenham’a kaybedince, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimali kalmayan Manchester United da kesin olarak Osimhen transferinden çekildi.

Aynı şekilde yüksek maliyeti nedeniyle Sporting’in gol makinesi Gyökeres’ten de vazgeçen İngiliz kulübü, Crystal Palace’te yıldızı parlayan Mateta’ya yöneldi. Chelsea ve Arsenal’in Osimhen’e ilgisi sürüyor, Juventus ise şu an çekimser konumda.

OSIMHEN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 36 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.