İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'ı sevindiren Osimhen gelişmesi!

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Forma giydiği 30 resmi maçta 31 gole doğrudan katkı (26 gol - 5 asist) sağlayan Osimhen için sevindiren haber İtalya'dan geldi.

JUVENTUS'LA PAZARLIK KAPISI AÇILMADAN KAPANDI!

Il Mattino gazetesinin haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'i mümkün olan en kısa sürede satmak istiyor.

Sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen takımlardan biri de Juventus.

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Ancak Aurelio De Laurentiis'in Osimhen'i şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden olan Juventus'a satmak istemediği, bu nedenle pazarlık yapma niyetinde olmadığı belirtildi.

Aynı zamanda kulüp sahibi olan Laurentis'in, Osimhen'in Juventus'a gitmemesi için gerekirse Galatasaray'a bonservis konusunda indirim yapabileceği kaydedildi.

*Not: Juventus, 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini öderse, Napoli'nin transferde söz hakkı bulunmuyor.