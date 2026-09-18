×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ı kızdıran gelişme: Osimhen başvurusu reddedildi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Nijerya Futbol Federasyonu
Galatasarayı kızdıran gelişme: Osimhen başvurusu reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 15:11

Galatasaray'da sakatlıktan yeni çıkan ve iyileşme süreci devam eden Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın talebine rağmen Nijerya Futbol Federasyonu tarafından milli takım kadrosuna çağrıldı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, yaklaşık 15 gündür süren tedavi sürecinde ligde Kocaelispor ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçlarını kaçırdı.

BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Henüz takımla çalışmalara başlamayan ve çalışmalarını salonda bireysel sürdüren Osimhen için Galatasaray, yaklaşan milli ara öncesinde sürpriz bir hamlede bulundu.

Gözden KaçmasınGalatasaray maçı öncesi Barcelonada sakatlık şoku Yıldız isimden kötü haber geldiGalatasaray maçı öncesi Barcelona'da sakatlık şoku! Yıldız isimden kötü haber geldiHaberi görüntüle

GALATASARAY, "KADROYA ÇAĞIRMAYIN" DEDİ

ScoreNigeria'nın özel haberine göre; Galatasaray, Nijerya Futbol Federasyonu'na yazılı başvuruda bulunarak Osimhen'in sakatlık sonrası toparlanma sürecinde olduğunu belirtti ve yıldız futbolcunun Afrika Uluslar Kupası eleme maçları için kadroya dahil edilmemesi yönünde talepte bulundu.

Galatasarayı kızdıran gelişme: Osimhen başvurusu reddedildi

Haberin Devamı

TALEP KABUL EDİLMEDİ!

Ancak Nijerya Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılı kulübe verdiği yanıtta Osimhen’in kendileri için büyük önem taşıdığını ve Madagaskar ile Gine-Bissau karşılaşmalarının “çok kritik iki maç” olduğunu belirterek bu talebe olumsuz yanıt verdi.

24 KİŞİLİK KADROYA DAHİL EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından 25 Eylül'de Madagaskar, 29 Eylül'de ise Gine-Bissau ile karşı karşıya gelecek olan Nijerya Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu açıklandı ve Galatasaray’ın talebine rağmen Victor Osimhen de kadroya dahil edildi.

Galatasarayı kızdıran gelişme: Osimhen başvurusu reddedildi

TRABZONSPOR MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK ANCAK...

Yarınki Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması ancak ilk 11'de şans bulması zor görünen Osimhen'in karşılaşmanın gidişatına göre son bölümde oyuna girmesi bekleniyor.

Galatasarayı kızdıran gelişme: Osimhen başvurusu reddedildi

SÜPER LİG'DEN 2 İSİM DAHA

Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosunda Süper Lig'den Osimhen dışında Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de yer aldı.

Haberin Devamı

Nijerya'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Arthur Okonkwo, Maduka Okoye, Stanley Nwabali.

Defans: Bruno Onyemaechi, Isaac James, Benjamin Fredricks, Emmanuel Fernandez, Oluwasemilogo Ajayi, Calvin Bassey, Chibuike Nwaiwu, Bright Osayi-Samuel, Olaoluwa Aina.

Orta saha: Alexander Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Raphael Onyeka.

Forvet: Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Akor Adams, Victor Osimhen, Tolu Arokodare, George Ilenikhena, Moses Usor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Victor Osimhen#Nijerya Futbol Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!