Galatasaray'ı karıştıran ‘karaborsa bilet’ iddiası! Camiada büyük yankı uyandırdı, iki yöntem ileri sürüldü

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in önceki gün yaptığı ‘karaborsa bilet’ açıklaması konuyu yakından takip etmeyenler için sürpriz oldu. Yaklaşık 1.5 aydan bu yana sarı kırmızılı camiada konuşulan ve son günlerde sosyal medyada seslendirilen iddialar Özbek’i bu açıklamayı yapmaya mecbur bıraktı. Özbek ‘karaborsa bilet’ söylemlerini reddetti ama iddiaların ne olduğunu açıklamadı. Bu iddiaları ve başkan Özbek’in yanıtını bu haberde toparladık...

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54 MiLYON EURO

Kulüpten bazı isimlerin karaborsa bilet sattığı, kulübün ve bazı isimlerin bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği iddialarını ilk kez Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı’nda Hayri Kozak dile getirdi. Kozak, isim vermedi ama bazı yetkililerin böyle bir eylem içinde olduğunu ve bunun sonuçlarının kulüp için çok vahim olacağını iddia etti. Bu konuşmanın ardından sosyal medyada, 54 milyon Euro’ya ulaşan bir bilet operasyonu yapıldığı iddia edildi. İddialar göre operasyonda 2 yöntem kullanıldı:

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1. YÖNTEM: BÜYÜK MAÇLARIN BiLETLERi ANINDA ‘TAMAMI SATILDI’ GiBi GÖSTERiLiYOR

Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları ve Fenerbahçe derbisi gibi ilginin çok yüksek olduğu karşılaşmalarda Galatasaray Kulübü’nün satışa çıkardığı 10 bin bilet, satışa çıktığı andan itibaren özel bir uygulama ile tükenmiş gösteriliyor. Ardından normal fiyatından satın alınan biletler karaborsa yöntemiyle 5 bin Euro’ya varan fiyatlarla taraftarlara devrediliyor. Galatasaray taraftar grubunun da (UltrAslan) karaborsa satış için kullanıldığı söyleniyor. Bu yöntemle satılan biletlerden yılda 54 milyon Euro gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

2. YÖNTEM: KULÜBE DEVREDiLEN KOMBiNE BiLETLER KARABORSADA SATILIYOR

Kombine bilet sahipleri izlemeyecekleri maçların kombine hakkını kulübe devrediyor. Kulüp bu kombineleri bir maçlığına satışa çıkarıyor. Satılan bilet ücretinin yüzde 60’ı kombine sahibine, yüzde 40’ı da kulübe kalıyor. İddialara göre bu yöntemle kulübe devredilen biletler de el altından ‘karaborsada’ satılıyor. Böylece hem kulüp hem de bazı yetkililer ve taraftar grubu haksız bir kazanç elde ediyor.

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SAVCILIK: BÖYLE BiR SORUŞTURMA YOK

Galatasaray camiasında büyük yankı yaratan ‘karaborsa bilet’ iddiaları için savcılığın harekete geçtiği ve soruşturma açtığı iddia edildi. Ancak Hürriyet yaptığı araştırmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “Böyle bir soruşturma yok” yanıtını aldı.

iDDiALAR iÇiN NE DEDiLER?

DURSUN ÖZBEK (GALATASARAY BAŞKANI):

“Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Birisi gelsin desin ki ‘Şu maçın biletini, şu kişiden, şu paraya aldım.’ Elektronik ortamda kimin ne bileti aldığı belli. Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin. Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kurulu. Eğer birisi bu işi elinde belge var gibi söylüyor ve bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım."

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ERAY YAZGAN (G.SARAY GENEL SEKRETERi):

“Bugüne kadar var olduğu iddia edilen bilet soruşturması ile ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından herhangi bir şekilde ifade vermeye çağırılmadım. Üstelik sırf bu söylentilerin ne olduğunu anlayabilmek adına gerek emniyet gerekse de savcılık nezdinde hakkımda bir soruşturma olup olmadığını sordum ve ifade vermeye hazır olduğumu yazılı olarak ilettim. Ancak bu tip bir soruşturma olmadığına dair yanıt aldım.”