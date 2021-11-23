Galatasaray'ı isyan ettiren kararlar

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1- F.Bahçe’nin ilk golü öncesi İrfan, Kerem’e faul yapmasına rağmen VAR neden bu pozisyonu incelemedi? Hakemi uyarmadı?

2- Tisserand’ın kırmızı kartında yüzde 100’lük gol fırsatı yakalayan ve ceza sahası içinde faule maruz kalan Diagne’nin potansiyel penaltısı neden oyun durdurularak kesildi?

3- Diagne’nin attığı gol rakibe faul yaptığı gerekçesi ile iptal edilirken 90+7’de Serdar Dursun’un aynı hareketi uyguladığı Berkan Kutlu’ya faulü ve penaltı kararı neden es geçildi? VAR hakemleri neden Meler’i uyarmadı? Bu penaltı pozisyonu incelenmeyip hakem Meler neden hemen apar topar 90 dakikayı bitirdi.