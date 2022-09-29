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Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'den yeni açıklama

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#Galatasaray#Feghouli#FIFA
Galatasarayı FIFAya şikayet eden Feghouliden yeni açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 15:55

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli, alacakları için Sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

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Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin birikmiş alacağı, maç başı prim, bonusları ve ev kirasını içeren kalemlerle ilgili GalatasarayFIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu haberin çıkması sonrası A Spor'a konuşan Feghouli, haberi doğrulamıştı:

Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim.

PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan 32 yaşındaki futbolcu, FIFA'ya şikayet ile ilgili kendisine gelen tepkiler sonrası sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli.

 

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#Galatasaray#Feghouli#FIFA

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