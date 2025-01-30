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Galatasaray'ı eleyen Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekti! Tarihe geçen utanç

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayı eleyen Young Boys, Şampiyonlar Liginde sıfır çekti Tarihe geçen utanç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 08:29

Galatasaray'ı play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Young Boys dibe vurdu. İsviçre ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında tarihe geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ı yenerek kalan Young Boys tarihe geçen bir hüsran yaşadı.

8 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

Play-off etabında Galatasaray'ı 2 maçta 1-0 ve 3-2'lik skorlarla yenerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Young Boys adeta kabusu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı. 

Galatasarayı eleyen Young Boys, Şampiyonlar Liginde sıfır çekti Tarihe geçen utanç

EKSİ 21 AVERAJLA SONUNCU SIRADA

İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu. Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak eksi 21 averajla sonuncu sırada yer aldı.

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YENİ FORMATTA TARİHE GEÇTİLER

 İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte 0 puan çeken ilk takım oldu.

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#Galatasaray#Young Boys#Şampiyonlar Ligi

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