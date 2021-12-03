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"Galatasaray’ı daha önce yenmişliğimiz var..."

#Denizlispor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray’ı daha önce yenmişliğimiz var...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekiminde Galatasaray ile eşleşen Denizlispor’da Başkan Mehmet Uz, kuradan mutlu olduklarını belirterek, “Galatasaray’ı daha önce yenmişliğimiz var, iyi bir maç olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekiminde Galatasaray ile eşleşti.

Basın toplantısı gerçekleştirdiği sırada eşleşmeyi öğrenen Denizlispor yönetimi, kuradan umutlu olduklarını belirterek, daha önce Galatasaray’ı yendiklerini hatırlattı.

Hedeflerinin olduğunu söyleyen Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Öncelikle hayırlı olsun. Biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda 5. Tur’a çıktık ve Galatasaray çıktı, şimdi yeni öğrendim. Galatasarayımız hem Türkiye hem de Avrupa Ligi'nde hedefe koşan bir takım. Tabi ki bizim de hedeflerimiz var. Centilmence, iyi bir maç geçmesini diliyorum. Mutlu oldum ben, çünkü sonuçta her takım her takımı yenebiliyor, niye olmasın? Galatasarayımızın güçlü, başarılı ama biz de Denizlisporluyuz sonuçta. Sahada yendiğimiz ve yenildiğimiz günler var. İnşallah iyi bir maç ve sonuç olur. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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#Denizlispor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası

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