Galatasaray'ı corona virüsü(koronavirüs) bitirdi!

14 Haziran’da çıkılan Rize maçıyla birlikte takım adeta kabus gibi bir periyodun içine girdi.

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13 PUAN UÇTU

Rize yenilgisiyle birlikte çıkılan son maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlikle 13 puan kaybedildi.

İLK 2 ŞANSI KALMADI

Üst üste gelen kötü sonuçlarla bitime 3 hafta kala sezonu ilk 2 takım arasında bitirme şansı kalmadı.

EN ÇOK GOLÜ O YEDİ

İlk 26 haftada 20 golle en az gol yiyen takımdı, pandemi sonrası 13’le en çok gol yiyen takım oldu

ART ARDA SAKATLIKLAR

Muslera, Andone sezonu kapadı. Luyindama, Falcao, Lemina son maçta dönen Marcao uzun süre takımdan ayrı kaldı.

HASTALIK KABUSU

Başkan Mustafa Cengiz 2 büyük ameliyat geçirdi. 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim koronavirüse yakalandı.

5 MAÇTA 3 KIRMIZI

Aradan önceki 26 haftada 4 kırmızı kartı bulunan Galatasaray’da son 5 maçta 3 oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TERİM'İN EN KÖTÜ SERİSİ

Fatih Terim 4 dönem görev yaptığı Galatasaray’daki kariyerinde 7 maçla en uzun kazanamama serisini yaşadı

ONYEKURU ŞOKE ETTİ

Trabzonspor maçı öncesi forvetsiz takımın en önemli kozu olan Henry Onyekuru, Monaco’yu geri döndürüldü.

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