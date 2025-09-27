Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 7 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da kritik karşılaşmalara çıkacak.

Galatasaray, ilk olarak 30 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.

Ligin 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 4 Ekim'de ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 9. haftada Başakşehir ile 18 Ekim'de müsabakaya çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında da Bodo/Glimt ile 22 Ekim'de karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ardından Süper Lig'in 10. haftasında formda takımlardan Göztepe ile 26 Ekim'de maç yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, İzmir temsilcisiyle yapacağı maçın ardından 11. haftada Trabzonspor ile 1 Kasım'da karşılaşacak. Söz konusu zorlu dönem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax ile 5 Kasım'da oynanacak maçla sona erecek.

İÇ SAHA AVANTAJINA SAHİP

Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacak. Galatasaray, bu dönemde sadece Başakşehir ve Ajax'a konuk olacak.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, iki Avrupa maçının ardından lig mücadelelerini iç sahada oynayacak.

36 GÜN BOYUNCA İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

Galatasaray, 30 Eylül Salı günü oynanacak Liverpool maçıyla başlayacak süreçte 36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacak.

Sıradaki 6 resmi maçının 5'ini sahasında yapacak Galatasaray, bu dönemde deplasmandaki tek karşılaşmasını İstanbul temsilcisi Başakşehir'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, böylece 5 Kasım'daki Ajax maçına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.

SEZONUN İLK 8 MAÇINDA BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Galatasaray, bu sezon çıktığı 8 resmi maçın 7'sini kazanırken, sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk 2 haftasında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Rizespor'u 3-1, beşinci haftada Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada Konyaspor'u 3-1 ve yedinci haftada da Alanyaspor'u 1-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, sezon başından beri yaptığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol yedi.

LİGDEKİ RAKİPLERİNE KARŞI SON MAÇLARI

Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de karşılaşacağı rakiplerine karşı yaptığı son maçlarda bir tek Beşiktaş'a kaybetti.

Geçen sezon ligin 29. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın sonrasında Süper Lig'de bileği bükülmedi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KRİTİK MAÇLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonraki tura kalmak için çok kritik maçlara çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki sıradaki maçında Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ile Jeremie Frimpong gibi yıldızları kadrosuna katan ve Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden olan Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, organizasyonun sonraki turuna kalmak için Liverpool'un yanı sıra özellikle Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında puan veya puanlar almak için mücadele edecek.

GERÇEK PERFORMANSI ORTAYA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Liverpool maçıyla başlayacak süreçte bu sezonki performansı sınanacak.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan bir takımla daha karşılaşmadı. Galatasaray söz konusu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor ile mücadele etti.

Şu ana kadar Süper Lig'de orta-alt sıra takımlarıyla maç oynayan Galatasaray, sadece Avrupa'da Eintracht Frankfurt'a karşı zorlu bir sınava çıktı.

MİLLİ MAÇ ARASINI SAKATLIK OLMADAN TAMAMLAMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlardan sonra başlayacak arada birçok futbolcusunu milli takıma gönderecek.

Galatasaray'ın söz konusu arada 10'dan fazla futbolcuyu, milli takımlara yollaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi, yoğun maç trafiğinin olduğu bu dönemin sakatlık olmadan sona ermesini arzu ediyor.