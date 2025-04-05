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Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür!

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#Galatasaray#Süper Lig#Fikstür
Galatasarayı bekleyen zorlu fikstür
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 12:32

Galatasaray'ı, BAY geçeceği haftanın ardından yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, hem ligde hem de kupada şampiyonluk için kalan maçlarda hata yapmak istemiyor.

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Galatasaray'ı, Nisan ayında kritik maçlar bekliyor. Sarı kırmızılılar, içinde bulunduğumuz 30'uncu haftayı maç yapmadan geçecek. Sonrasında Okan Buruk'un ekibi, hem ligde hem Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Galatasaray, ligin 31'inci haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, bu mücadelenin ardında 32'inci haftada Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın bu mücadeleden sonraki durağı Konya olacak. Okan Buruk'un ekibi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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Galatasaray, Konya dönüşü ise İkas Eyüpspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Bu karşılaşmaya, Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak.

Sarı kırmızılılarda hedef, bu 4 maçı da kayıpsız geçerek zirvedeki yerini korumanın yanı sıra kupada da final biletini cebine koymak

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#Galatasaray#Süper Lig#Fikstür

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