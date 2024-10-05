Galatasaray'ı bekleyen Victor Osimhen tehlikesi: 'Devre arasında dünya devine...'

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Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen için Arsenal'in devrede olduğu ileri sürüldü.

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'a imza atarak Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, özel uçak ile saat 03.20’de İstanbul’a gelmişti. Çok sayıda taraftarın karşıladığı Nijeryalı futbolcunun ilk sözleri "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" olmuştu.

4 GOL, 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Galatasaray formasını giydikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren 25 yaşındaki santrfor, daha çok yaptığı asistlerle dikkat çekti. Osimhen sarı kırmızılı forma ile takım arkadaşlarına 4 maçta 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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DERBİDEKİ ASİSTİ ALKIŞ ALDI

Osimhen ilk 11'de başladığı Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında da performansıyla adından söz ettirdi. Takımının İkinci golünde Dries Mertens'e göğsüyle yaptığı şık asist, derbinin en güzel hareketlerinin başında yer aldı.

25 MİLYON EUROLUK DÜŞÜŞ

Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Victor Osimhen'in 100 milyon euroluk piyasa değeri 75 milyon euroya düşürüldü. Böylelikle yıldız golcü ligde en fazla değer düşüşü yaşayan futbolcu oldu.

İNGİLTERE'DEN KANCA

İngiltere Premier Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Arsenal, Victor Osimhen'i transfer ederek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Teamtalk'ta yer alan haberde, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Miken Arteta'nın futbol sistemine ayak uyduracağı ve bu sebepten Arsenal'in Osimhen'i Ocak ayında transfer etmek için kolları sıvadığı kaydedildi.

Haberin detayında İngiliz ekibinin, Gabriel Jesus ve Kai Havertz profillerinden farklı bir oyun stili olan Nijeryalıyı kadrosuna katarak hücumda pozitif büyük değişiklikler olacağı ifade edildi.

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7 YIL SONRA BİR İLK

Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti.

Victor Osimhen, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçta 4+ gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

ICARDI'NİN GOLÜ SONRASI SEVİNCE KATILDI

Ayrıca Osimhen, 34. dakikada Icardi'nin attığı golde takım arkadaşının sevincini yaparak kutladı.