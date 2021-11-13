Galatasaray'ı bekleyen tehlike: Afrika Kupası

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Afrika Uluslar Kupası, sarı kırmızılı takımı önemli yıldızlarından ligin 2. yarısında bir süre yararlanamamasına neden olacak. 9 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 6 Şubat 2022 tarihinde final mücadelesi ile son bulacak olan organizasyon 7 Ocak’ta start alacak Süper Lig’in 2. yarısında Galatasaray’ı olumsuz etkileyecek.

9 GOLE KATKI VERDİLER

Ligin ilk 12 haftasında 6 gol, 3 asistle 9 golü katkı veren Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve Diagne, Afrika Uluslar Kupası için milli davet almaları halinde Süper Lig’in ikinci yarısındaki en az 3 maçı kaçıracak.

Feghouli’nin Cezayir, Diagne’nin Senegal ve Muhammed’in de Mısır Milli Takımı’ndan davet alması durumunda, ligin 2. yarısındaki Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

SÜRE DAHA DA UZAYABİLİR

Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşaması 20 Ocak’ta sona erecek. 3 oyuncunun takımlarının turu geçmesi durumunda ise bu süre uzayacak ve Trabzonspor ile Alanyaspor maçlarında da görev alamama ihtimalleri bulunacak.

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ARDA, SAHA KOŞULARINA BAŞLADI

Galatasaray’ın 19 Ağustos’ta Randers’le ile oynadığı Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan tedavisinin ardından koşulara başladı. Sol bileğinin iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi tespit edilen tecrübeli futbolcu ligde 11, Avrupa’da 5 maç kaçırdı.