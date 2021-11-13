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Galatasaray'ı bekleyen tehlike: Afrika Kupası

#Galatasaray#Diagne#Mostafa Mohamed
Galatasarayı bekleyen tehlike: Afrika Kupası
Ali Naci Küçük

9 Ocak-6 Şubat’ta düzenlenecek turnuvada Mısır, Cezayir ve Senegal gruptan çıkamasa bile 3 oyuncu, Süper Lig’de 2. yarının ilk 3 haftasında oynanacak olan Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

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Afrika Uluslar Kupası, sarı kırmızılı takımı önemli yıldızlarından ligin 2. yarısında bir süre yararlanamamasına neden olacak. 9 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 6 Şubat 2022 tarihinde final mücadelesi ile son bulacak olan organizasyon 7 Ocak’ta start alacak Süper Lig’in 2. yarısında Galatasaray’ı olumsuz etkileyecek.

9 GOLE KATKI VERDİLER

Ligin ilk 12 haftasında 6 gol, 3 asistle 9 golü katkı veren Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve Diagne, Afrika Uluslar Kupası için milli davet almaları halinde Süper Lig’in ikinci yarısındaki en az 3 maçı kaçıracak.

Feghouli’nin Cezayir, Diagne’nin Senegal ve Muhammed’in de Mısır Milli Takımı’ndan davet alması durumunda, ligin 2. yarısındaki Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

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SÜRE DAHA DA UZAYABİLİR

Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşaması 20 Ocak’ta sona erecek. 3 oyuncunun takımlarının turu geçmesi durumunda ise bu süre uzayacak ve Trabzonspor ile Alanyaspor maçlarında da görev alamama ihtimalleri bulunacak.

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ARDA, SAHA KOŞULARINA BAŞLADI

Galatasaray’ın 19 Ağustos’ta Randers’le ile oynadığı Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan tedavisinin ardından koşulara başladı. Sol bileğinin iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi tespit edilen tecrübeli futbolcu ligde 11, Avrupa’da 5 maç kaçırdı.

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#Galatasaray#Diagne#Mostafa Mohamed

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