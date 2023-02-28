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Galatasaray’ı Avrupa’da sadece Napoli geçebildi

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#Galatasaray#Futbol#Napoli
Galatasaray’ı Avrupa’da sadece Napoli geçebildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Sarı kırmızılı takım galibiyet ortalamasında ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon oynadığı 26 resmi maçın 21’ini kazanarak yüzde 81’lik galibiyet ortalaması yakalayan Okan Buruk’un talebelerini geçebilen tek takım, tarihi bir sezon yaşayan Napoli (yüzde 84) oldu.

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Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerine tam yol ilerleyen Galatasaray, sergilediği performansla Avrupa’nın ‘en’leri arasına girdi. Bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmanın 21’ini kazanan sarı kırmızılı takım, yüzde 81’lik galibiyet ortalamasına ulaştı.

Galatasaray’ı bu alanda geçebilen tek takım, Serie A’da en yakın rakiplerinin 18 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Napoli. Mavi beyazlı ekip, 26 maçın 21’inden zaferle ayrılarak yüzde 84’lük galibiyet ortalaması yakaladı.

Real Madrid’in yüzde 76 (37 maçta 28 galibiyet) ile üçüncü sırada yer aldığı listede Barcelona yüzde 74 (35 maçta 26 galibiyet) ile dördüncü, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 72 (39 maçta 28 galibiyet) ile beşinci durumda.

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Galatasaray’ı Avrupa’da sadece Napoli geçebildi

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ANTALYA KAMPI BiTTi 

Öte yandan bir hafta süren Antalya kampını dün tamamlayan Galatasaray, burada oynadığı 3 özel maçta Pendik’i 3-1, Alanya’yı 4-2 yenerken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

AVRUPA’DA GALiBiYET ORANLAR

TAKIM MAÇ GALiBiYET ORAN

1. Napoli 31 26 %84
2. Galatasaray 26 21 %81
3. Real Madrid 37 28 %76
4. Barcelona 35 26 %74
5. M.United 39 28 %72

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#Galatasaray#Futbol#Napoli

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