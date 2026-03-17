'Galatasaray'ı %99 yeneriz' diyen Jamie Carragher fikrini değiştirdi! Liverpool efsanesinden yeni açıklama

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Liverpool
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 12:12

Kura sonrası 'Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim' diyen Liverpool efsanesi Jamie Carragher, yarın oynanacak maç öncesi fikrini değiştirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u İstanbul'da 1-0 yendi.

Gözden KaçmasınLiverpool maçı öncesi Okan Buruku zorlayan seçimLiverpool maçı öncesi Okan Buruk'u zorlayan seçim!Haberi görüntüle

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, kura çekiminin ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Carragher, maç sonrası bu oranı güncellemişti.

'G.SARAY'I YENECEĞİMİZDEN YÜZDE 99 EMİNİM'
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesinde Jamie Carragher, "Atletico Madrid'den ziyade Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim." ifadelerini kullanmış, maçın hemen ardından ise bu oranı %98'e indirmişti.

CARRAGHER'DAN YENİ AÇIKLAMA: 'ARTIK EMİN DEĞİLİM'
Sky Sports'taki yayında konuşan Carragher, kura sonrası %99 güvendiği Liverpool'a olan güveninin azaldığını söyledi.

Jamie Carragher açıklamasında, "Wolverhampton ve Tottenham maçlarından birer puan aldık. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı ilk maçı kaybettik ve bu yüzden Galatasaray karşısında turu geçeceğimizden, birkaç hafta önceki kadar emin değilim." dedi.

Gözden KaçmasınGalatasaray Anfield’da çeyrek final peşinde 7 isim ceza sınırındaGalatasaray Anfield’da çeyrek final peşinde! 7 isim ceza sınırındaHaberi görüntüle

Galatasaray, karşılaşmanın rövanşında 18 Mart Çarşamba akşamı Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.

