'Galatasaray'ı %99 yeneriz' diyen Jamie Carragher fikrini değiştirdi! Liverpool efsanesinden yeni açıklama

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u İstanbul'da 1-0 yendi.

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, kura çekiminin ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Carragher, maç sonrası bu oranı güncellemişti.

'G.SARAY'I YENECEĞİMİZDEN YÜZDE 99 EMİNİM'

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesinde Jamie Carragher, "Atletico Madrid'den ziyade Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim." ifadelerini kullanmış, maçın hemen ardından ise bu oranı %98'e indirmişti.

🤔 Jamie Carragher: “Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Birkaç hafta önce %99 diyordum, şimdi %98; yine de Liverpool’un turu geçeceğini düşünüyorum.”pic.twitter.com/vt3zbDcUPE — Spor Arena (@sporarena) March 11, 2026

CARRAGHER'DAN YENİ AÇIKLAMA: 'ARTIK EMİN DEĞİLİM'

Sky Sports'taki yayında konuşan Carragher, kura sonrası %99 güvendiği Liverpool'a olan güveninin azaldığını söyledi.

Jamie Carragher açıklamasında, "Wolverhampton ve Tottenham maçlarından birer puan aldık. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı ilk maçı kaybettik ve bu yüzden Galatasaray karşısında turu geçeceğimizden, birkaç hafta önceki kadar emin değilim." dedi.

Galatasaray, karşılaşmanın rövanşında 18 Mart Çarşamba akşamı Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.