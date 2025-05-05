Galatasaray'dan 'Zorunlu' Icardi açıklaması!

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Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında gündeme gelen iddialar adına bir açıklama yayımladı.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi'nin kariyerine Güney Amerika'da devam etmek istediği belirtilmişti. Öte yandan golcü oyuncunun Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı ifade edilmişti.

Çıkan iddiaların ardından sarı - kırmızılı kulüp, resmi hesabından 'Zorunlu açıklama' başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir."

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