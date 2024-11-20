Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yüzde 250 zam!

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Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, bu sezon başında Galatasaray'a geri döndü.

24 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibinde aldığı sürenin kısıtlı olması sarı kırmızılı taraftarların kafasında soru işareti oluştururken Yunus Akgün gösterdiği performansla büyük bir beğeni toplamayı başardı.

Yarattığı skor katkısı ve saha içi öz verisiyle hem teknik heyetten hem de Dursun Özbek yönetiminden geçer not alan milli oyuncunun maaşına ciddi bir zam yapılacağı ifade edildi.

YÜZDE 250 ZAM

TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı yönetim yıldız futbolcunun maaşını 50 milyon liraya çıkarmaya hazırlanıyor. Haberde yeni sözleşmenin kaç yıllık olacağı belirtilmezken tarafların milli ara dönüşünde tekrar görüşeceği aktarıldı. Mevcut sözleşmesinde yaklaşık olarak yıllık 20 milyon lira kazanan Akgün, yeni zammıyla beraber 50 milyon TL kazanması bekleniyor.

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BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme için görüşmelere başladığı iddia edilen Yunus Akgün, bu sezon sarı kırmızılı formayla 16 maça çıktı. Bu maçlarda 1.050 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, takımına 6 gol - 2 asistlik katkı sağladı.