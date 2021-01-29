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GeriFutbol Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için bir hamle daha!
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Youssouf Ndayishimiye için bir hamle daha!

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Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini çok istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için son bir hamle daha yapacak.

Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini çok istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için son bir hamle daha yapacak.

Galatasaray, 22 yaşındaki Burundili orta saha için para+satıştan pay teklifi yaptı. İki taraf arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk fark var. Sarı-Kırmızılı Yönetim bu farkı son görüşmede kapatmak için uğraş verecek.

İki taraf arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk fark var. Sarı-Kırmızılı Yönetim bu farkı son görüşmede kapatmak için uğraş verecek.

Genç oyuncu da kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Youssouf bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. (Takvim)

Galatasaraydan Youssouf Ndayishimiye için bir hamle daha

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