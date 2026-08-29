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Galatasaray’dan Youssouf Fofana hamlesi! Milan’a soruldu

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#Galatasaray#Milan#Youssouf Fofana
Galatasaray’dan Youssouf Fofana hamlesi Milan’a soruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 19:13

Galatasaray'ın, Fransız orta saha Youssouf Fofana'nın durumuyla ilgili Milan ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için Milan forması giyen Youssouf Fofana’yı gündemine aldı.

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GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Milan, Fofana’nın kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Galatasaray’ın da oyuncuyla ilgilendiği ve Fofana’nın sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray’dan Youssouf Fofana hamlesi Milan’a soruldu

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 4 asistlik istatistik yakaladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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#Galatasaray#Milan#Youssouf Fofana

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