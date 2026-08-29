Galatasaray’dan Youssouf Fofana hamlesi! Milan’a soruldu

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için Milan forması giyen Youssouf Fofana’yı gündemine aldı.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Milan, Fofana’nın kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.
Galatasaray’ın da oyuncuyla ilgilendiği ve Fofana’nın sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 4 asistlik istatistik yakaladı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.