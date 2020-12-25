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GeriFutbol Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme
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Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

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Galatasaray yönetiminin sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda'ya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi iç transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. 

NTVSpor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim Faslı futbolcuya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

Galatasaraydan Younes Belhandaya 2 yıllık yeni sözleşme


MUSLERA KALIYOR, ETEBO GİDİYOR
Galatasaray'ın Muslera ile de sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Beklentileri karşılayamayan Peter Etebo ile devre arasında yollar ayrılabilir.

Süper Lig'de İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona erecek.

Galatasaraydan Younes Belhandaya 2 yıllık yeni sözleşme

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