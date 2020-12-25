Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi iç transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor.



NTVSpor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim Faslı futbolcuya yıllık 1.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edecek.





MUSLERA KALIYOR, ETEBO GİDİYOR

Galatasaray'ın Muslera ile de sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Beklentileri karşılayamayan Peter Etebo ile devre arasında yollar ayrılabilir.

Süper Lig'de İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona erecek.

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