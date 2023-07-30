Galatasaray'dan yıldızlar gecesi! 6 futbolcu taraftarın önünde imza atacak

Haberin Devamı

Yeni sezonda taraftarının önünde ilk maçına çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Zalgiris karşısısında çıkacak olan Galatasaray bu mücadeleden önce bugün Rams Park’ta seyircisi ile buluşacak. Süper Lig’in son şampiyonu transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni yıldızları için bugün stadında özel bir imza töreni düzenleyecek.

ÖNCE iMZA ŞOV SONRA ANTRENMAN

2023-24 sezonu öncesi Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro İcardi’yi renklerine katan Cimbom’un Rams Park’ta gerçekleştireceği imza şov ve taraftara açık antrenman saat 19.05’te başlayacak.

BiLETLER ÜCRETSiZ

Haberin Devamı

2023-24 kombine, Vip kombine ve loca sahipleri etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecek.