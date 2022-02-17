Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması! İmzalar atıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Görüntüler infial yarattı Rozetleri ellerinden alınGörüntüler infial yarattı! 'Rozetleri ellerinden alın!'#ABD
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulunduYarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Şota Arveladzeden şaşırtan karar Acun Ilıcalı çok güveniyorduŞota Arveladze'den şaşırtan karar! Acun Ilıcalı çok güveniyordu#Hull City
Kovid atlatanların baş belası olmuştu Büyük gizem çözülüyor...Kovid atlatanların baş belası olmuştu! Büyük gizem çözülüyor...#Koronavirüs
Ünlü şarkıcının eski eşi yine susmadı: Tek eşlilik sağlıklı değilÜnlü şarkıcının eski eşi yine susmadı: Tek eşlilik sağlıklı değil!#Nick Cannon
Birbirlerinden şikayetçi oldularBirbirlerinden şikayetçi oldular!#Özer Hurmacı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması! İmzalar atıldı

#Galatasaray#Sponsorluk Anlaşması#Galatasaray Anlaşma
Galatasaraydan yeni sponsorluk anlaşması İmzalar atıldı

Galatasaray Spor Kulübü, Bitget ile 2021-22 sezonunun geri kalanı için sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Haberin Devamı

Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması, Bitget'i futbol ve basketbol takımlarında birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi kripto ortağı olarak gösterecek. İş birliğinin basın toplantısı yakın zamanda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Dijital varlık ekonomisindeki artış, ana akım izleyiciler arasındaki varlıklarını daha da yükseltmek için spor sponsorluklarına dönüşen kripto borsalarının etkilerini artırdı. Karşılıklı fayda sağlayan ilişki, kripto borsalarının tanınmış spor takımlarından marka bilinirliği oluşturmak için yararlanmasına ve sporseverler ile kripto meraklılarının gelişen kripto akımı hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor.

Bitget CEO'su Sandra Lou, “Adanmış bir geçmişe sahip, lider bir Türk spor kulübü olan Galatasaray ile bu ortaklığı duyurmaktan son derece memnunuz. Türkiye, kripto sektörüne büyük ilgi gösterdi ve bu alanda eğitim ve bilgi paylaşımı fırsatlarına öncülük etmeye devam ederken; topluluğumuzu bu pazarda büyütmeyi dört gözle bekliyoruz. Blockchain ekosistemini büyütmeye ve kullanıcılarımıza değer katmaya devam etmek için her zaman benzer düşünen ortaklarla çalışmaya istekliyiz.” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

1905 yılında kurulan Galatasaray Spor Kulübü, güçlü bir geçmişe ve köklere sahip bir takım. Galatasaray, 1959'dan beri Süper Lig'de yer alan üç büyük takımdan biri ve tek sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanarak ender rekorlara sahip tek kulüp.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bitget ile sponsorluk anlaşmamızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak vizyonumuza uyan bir kripto borsası bulmak için arayışımız sürüyordu ve dünyanın önde gelen kripto şirketlerinden biri olarak Bitget'in doğru marka olduğuna karar verdik. Onlarla yakın bir şekilde çalışmayı ve birlikte karşılıklı yarar sağlayan bir vizyonla yürümeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sponsorluk Anlaşması#Galatasaray Anlaşma

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık