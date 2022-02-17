Galatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması! İmzalar atıldı

Haberin Devamı

Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması, Bitget'i futbol ve basketbol takımlarında birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi kripto ortağı olarak gösterecek. İş birliğinin basın toplantısı yakın zamanda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Dijital varlık ekonomisindeki artış, ana akım izleyiciler arasındaki varlıklarını daha da yükseltmek için spor sponsorluklarına dönüşen kripto borsalarının etkilerini artırdı. Karşılıklı fayda sağlayan ilişki, kripto borsalarının tanınmış spor takımlarından marka bilinirliği oluşturmak için yararlanmasına ve sporseverler ile kripto meraklılarının gelişen kripto akımı hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor.

Bitget CEO'su Sandra Lou, “Adanmış bir geçmişe sahip, lider bir Türk spor kulübü olan Galatasaray ile bu ortaklığı duyurmaktan son derece memnunuz. Türkiye, kripto sektörüne büyük ilgi gösterdi ve bu alanda eğitim ve bilgi paylaşımı fırsatlarına öncülük etmeye devam ederken; topluluğumuzu bu pazarda büyütmeyi dört gözle bekliyoruz. Blockchain ekosistemini büyütmeye ve kullanıcılarımıza değer katmaya devam etmek için her zaman benzer düşünen ortaklarla çalışmaya istekliyiz.” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

1905 yılında kurulan Galatasaray Spor Kulübü, güçlü bir geçmişe ve köklere sahip bir takım. Galatasaray, 1959'dan beri Süper Lig'de yer alan üç büyük takımdan biri ve tek sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanarak ender rekorlara sahip tek kulüp.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bitget ile sponsorluk anlaşmamızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak vizyonumuza uyan bir kripto borsası bulmak için arayışımız sürüyordu ve dünyanın önde gelen kripto şirketlerinden biri olarak Bitget'in doğru marka olduğuna karar verdik. Onlarla yakın bir şekilde çalışmayı ve birlikte karşılıklı yarar sağlayan bir vizyonla yürümeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.