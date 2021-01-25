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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan yeni İrfan Can Kahveci atağı! Transfer için...

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Galatasaray'da tek gündem İrfan Can Kahveci. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi geçen hafta olumlu sonuç alamadıkları milli oyuncu için bir kez daha Başakşehir'le masaya oturacak. Terim'in çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlar zorlanacak.

Transferin bitmesine tam 7 gün kalırken, Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar hızlandırıldı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu açıklayan Aslan, Fatih Terim'in ekran önünde bizzat ismini verdiği İrfan Can Kahveci için de bastırıyor.

Geçtiğimiz haftalarda birkaç kez milli oyuncu için Başakşehir'le masaya oturan Cim Bom olumlu yanıt alamamıştı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin bu transferi bitirmekte kararlı...

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Galatasaraydan yeni İrfan Can Kahveci atağı Transfer için...

Sponsor görüşmeleri olumlu

Cengiz ve kurmayları bu hafta içerisinde bir kez daha Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile biraraya gelecek. Transfer için sponsorlarla yapılan görüşmeler olumlu seyrederken, Galatasaray cephesi, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlarını zorlayacak.

Tüm formüller masada

Başakşehir, İrfan için pazarlıkları 14 milyon Euro'dan açmıştı. Galatasaray ise bu rakamı veremeyeceğini iletmiş ve başka formüllerle görüşmelere devam etmişti. Aslan'ın ilk önerisi bir miktar para ve Luyindama'yı vermek oldu.

Ancak anlaşma sağlanamayınca Galatasaray son önerisini bir miktar para artı sonraki satıştan pay teklifiyle güncellemişti. Fakat bu pazarlıklardan da son aşamada bir sonuç çıkmamıştı. (Fanatik)

Galatasaraydan yeni İrfan Can Kahveci atağı Transfer için...

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