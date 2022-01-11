Galatasaray'dan yeni Fatih Terim paylaşımı: 'En iyisini istedik...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli olduYeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli oldu#Vergi
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Dev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldıDev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldı#Bitcoin
Doktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçtiDoktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçti!#ABD
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
Sinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdıkSinan Akçıl iddiaları doğruladı: Evleri ayırdık#Sinan Akçıl
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
Vitaminsiz Fenerbahçe, yakışmayan görüntü'Vitaminsiz Fenerbahçe, yakışmayan görüntü'#Fenerbahçe
Kabataş Lisesi’ne selam olsunKabataş Lisesi’ne selam olsun#Kabataş Lisesi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'dan yeni Fatih Terim paylaşımı: 'En iyisini istedik...'

#Galatasaray#Fatih Terim#Galatasaray Paylaşım Twitter
Galatasaraydan yeni Fatih Terim paylaşımı: En iyisini istedik...

Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Fatih Terim'le ilgili bir açıklama yayınladı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da Burak Elmas - Fatih Terim gçörüşmesinden ayrılık kararı çıkarken sarı kırmızılı kulüpten tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili yeni bir paylaşım daha yapıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görselde 'Teşekkürler Fatih Terim' yazısı yer alırken, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." mesajı dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın

Fatih Terim, Burak Elmasla görüşmesinde bu sözlerle çıkıştıFatih Terim, Burak Elmas'la görüşmesinde bu sözlerle çıkıştı! Haberi Görüntüle

Sarı kırmızılı taraftarlar, tweet altına Fatih Terim'e sevgilerini gösteren mesajlar bıraktılar.

İşte o paylaşım;

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Galatasaray Paylaşım Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe