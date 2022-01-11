Galatasaray'dan yeni Fatih Terim paylaşımı: 'En iyisini istedik...'

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Galatasaray'da Burak Elmas - Fatih Terim gçörüşmesinden ayrılık kararı çıkarken sarı kırmızılı kulüpten tecrübeli çalıştırıcıyla ilgili yeni bir paylaşım daha yapıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görselde 'Teşekkürler Fatih Terim' yazısı yer alırken, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." mesajı dikkat çekti.

Sarı kırmızılı taraftarlar, tweet altına Fatih Terim'e sevgilerini gösteren mesajlar bıraktılar.

İşte o paylaşım;

Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. pic.twitter.com/TROsnmklVe — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022