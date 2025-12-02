Galatasaray'dan Yasin Kol için 'skandal' paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray, sosyal medya hesabından derbinin hakem Yasin Kol için bir paylaşım yaptı.
Hakem Yasin Kol'u TFF'ye şikayet eden sarı-kırmızılılar bu sefer Kol'un kararlarının yer aldığı bir video paylaşarak "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadelerini kullandı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Galatasaray: "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları."pic.twitter.com/WF9ciGbbxr— Spor Arena (@sporarena) December 2, 2025
"İNSANLIK DIŞI"
Sarı-kırmızılı ekipten dün oynanan derbiyle ilgili bir paylaşım daha geldi.
Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu golün ardından Kazımcan Karataş'ın yüzüne gol sevinci sırasında tribünden bir madde isabet etmişti.
Sarı-kırmızılılar bu sevinci görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak "Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" notunu düştü.
Galatasaray'ın paylaşımı: "Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!"pic.twitter.com/d1pzKydvQC— Spor Arena (@sporarena) December 2, 2025