Galatasaray'dan Yasin Kol için 'skandal' paylaşımı!

Galatasaray, sosyal medya hesabından derbinin hakem Yasin Kol için bir paylaşım yaptı.

Hakem Yasin Kol'u TFF'ye şikayet eden sarı-kırmızılılar bu sefer Kol'un kararlarının yer aldığı bir video paylaşarak "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

Galatasaray: "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları."pic.twitter.com/WF9ciGbbxr — Spor Arena (@sporarena) December 2, 2025

"İNSANLIK DIŞI"

Sarı-kırmızılı ekipten dün oynanan derbiyle ilgili bir paylaşım daha geldi.

Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu golün ardından Kazımcan Karataş'ın yüzüne gol sevinci sırasında tribünden bir madde isabet etmişti.

Sarı-kırmızılılar bu sevinci görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak "Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" notunu düştü.

