Galatasaray'dan Yasin Kol için 'skandal' paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yasin Kol#Fenerbahçe
Galatasaraydan Yasin Kol için skandal paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 18:24

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol için paylaşımlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından dün Yasin Kol'un verdiği kararlarını içeren bir video yayınladı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından derbinin hakem Yasin Kol için bir paylaşım yaptı.

Hakem Yasin Kol'u TFF'ye şikayet eden sarı-kırmızılılar bu sefer Kol'un kararlarının yer aldığı bir video paylaşarak "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

"İNSANLIK DIŞI"

Sarı-kırmızılı ekipten dün oynanan derbiyle ilgili bir paylaşım daha geldi. 

Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu golün ardından Kazımcan Karataş'ın yüzüne gol sevinci sırasında tribünden bir madde isabet etmişti.

Sarı-kırmızılılar bu sevinci görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak "Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" notunu düştü.

#Galatasaray#Yasin Kol#Fenerbahçe

