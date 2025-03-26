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Galatasaray'dan 'Yasin Kol' ataması sonrası ilk açıklama! Dursun Özbek'tne Beşiktaş'a destek

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Derbi
Galatasaraydan Yasin Kol ataması sonrası ilk açıklama Dursun Özbektne Beşiktaşa destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 19:17

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun, Beşiktaş ile oynayacakları derbiye Yasin Kol'un atanması hakkında konuştu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem açıklamalarına" destek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasını sert sözlerle eleştirmişti.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Derbi

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