Galatasaray’dan Yann Sommer’e transfer teklifi! Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gelebilir

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, Barcelona ile karşı karşıya gelmişti.

Inter, uzatma dakikalarında bulduğu golle Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi dışına gönderip adını finale yazdırırken, Yann Sommer maça damga vurmuştu.



14 KEZ GOLE İZİN VERMEDİ

İlk maçta da etkileyici bir performans sergileyen Sommer, Barcelona'ya iki müsabakada toplamda 14 kez gol izni vermedi ve rövanş karşılaşmasında "maçın adamı" seçildi.

İsviçreli kaleci karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Lamine Yamal'ın 113. dakikadaki vuruşunu kurtarmasıyla ilgili olarak duygusal sözler sarf etmiş, "Özel bir kurtarıştı. Bunu hayatımın geri kalanında hatırlayacağım. O şutun girmemiş olmasından mutluyum." demişti.





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İtalyan medyasında yer alan habere göre Inter ile UEFA Şampiyonlar ligi finali oynayacak Yann Sommer, Galatasaray’ın transfer hedefleri arasına girdi.





Haberde, Sommer’in Inter ile olan sözleşmesinin 2026’da sona ereceği ve İtalyan devinin henüz yeni kontrat için görüşme gerçekleştirmediği aktarıldı.





SÖZLEŞME DETAYINI YAZDILAR

Öte yandan Galatasaray’ın, Sommer’e 3 yıllık teklif yapacağı, oyuncunun da Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.