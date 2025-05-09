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Galatasaray’dan Yann Sommer’e transfer teklifi! Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gelebilir

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#Galatasaray#Yann Sommer#Transfer
Galatasaray’dan Yann Sommer’e transfer teklifi Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gelebilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 17:17

Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray’dan ayrılmayı planlayan Fernando Muslera yerine sarı kırmızılılar çeşitli kalecilerle görüşmelere başlamıştı. Jan Oblak gibi dünyaca ünlü isimlere giden Galatasaray’ın, Inter ile Şampiyonlar Ligi Finali oynayacak Yann Sommer’e teklif yapacağı ortaya çıktı. İşte Galatasaray’ın Yann Sommer transferinin ayrıntıları…

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, Barcelona ile karşı karşıya gelmişti.

Inter, uzatma dakikalarında bulduğu golle Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi dışına gönderip adını finale yazdırırken, Yann Sommer maça damga vurmuştu.

Galatasaray’dan Yann Sommer’e transfer teklifi Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gelebilir


14 KEZ GOLE İZİN VERMEDİ

İlk maçta da etkileyici bir performans sergileyen Sommer, Barcelona'ya iki müsabakada toplamda 14 kez gol izni vermedi ve rövanş karşılaşmasında "maçın adamı" seçildi. 

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İsviçreli kaleci karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Lamine Yamal'ın 113. dakikadaki vuruşunu kurtarmasıyla ilgili olarak duygusal sözler sarf etmiş, "Özel bir kurtarıştı. Bunu hayatımın geri kalanında hatırlayacağım. O şutun girmemiş olmasından mutluyum." demişti.

Galatasaray’dan Yann Sommer’e transfer teklifi Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gelebilir


GALATASARAY PEŞİNE DÜŞTÜ

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İtalyan medyasında yer alan habere göre Inter ile UEFA Şampiyonlar ligi finali oynayacak Yann Sommer, Galatasaray’ın transfer hedefleri arasına girdi.

Galatasaray’dan Yann Sommer’e transfer teklifi Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gelebilir


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Haberde, Sommer’in Inter ile olan sözleşmesinin 2026’da sona ereceği ve İtalyan devinin henüz yeni kontrat için görüşme gerçekleştirmediği aktarıldı.

Galatasaray’dan Yann Sommer’e transfer teklifi Şampiyonlar Ligi Finali sonrası gelebilir


SÖZLEŞME DETAYINI YAZDILAR

Öte yandan Galatasaray’ın, Sommer’e 3 yıllık teklif yapacağı, oyuncunun da Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak bir kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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#Galatasaray#Yann Sommer#Transfer

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