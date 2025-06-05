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Galatasaray'dan Werder Bremen'e Derrick Köhn yanıtı!

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#Galatasaray#Derrick Köhn#Werder Bremen
Galatasaraydan Werder Bremene Derrick Köhn yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 10:25

Werder Bremen'ın, Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ün bonservisini almak için yaptığı teklife Sarı-kırmızılıların cevabı belli oldu.

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Sezon başında Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralanan sol bek oyuncusu Derrick Köhn, takımda rotasyonun önemli bir parçası haline geldi.

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Alman sol bekin bonservisini almak isteyen Werder Bremen'in ilk teklifi belli olmuştu. Galatasaray'ın Alman ekibinin yaptığı teklife yanıtı belli oldu.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3,5 milyon euroluk teklifi reddetti.

GALATASARAY'LA 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Werder Bremen formasıyla 30 maça çıkan ve 1597 dakika sahada kalan Derrick Köhn, 2 gol atıp 2 de asist üretti.

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#Galatasaray#Derrick Köhn#Werder Bremen

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