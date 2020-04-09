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Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 23:41,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar

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Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar
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Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti

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