Galatasaray'dan Victor Osimhen'e tarihi teklif!

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Sezonu 2 kupayla kapatan Galatasaray’da camia ve taraftarlar kadar teknik ekip, takım arkadaşlarının da devam edip etmeyeceğini merakla beklediği Victor Osimhen konusunda yönetim tüm imkanları zorlamakta kararlı. Taraftarlar özellikle sezonun son maçları başta olmak üzere şampiyonluk kutlamalarında sık sık “Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” şeklinde tezahürat yaparken sarı kırmızılı yönetim henüz kararını açıklamayan Nijeryalı golcü için neredeyse bu yılki maaşını ikiye katlayacak yeni bir teklif sundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ Mİ, SUUDİ ARABİSTAN LİGİ Mİ?

Bonuslarla birlikte geride kalan sezonda 11 milyon Euro kazanan Victor Osimhen, Juventus’tan olduğu gibi Galatasaray’dan da 20 milyon Euro isterken yönetim bu rakamı karşılamayı kabul etti. Sarı kırmızılılar bonservis için 65 milyon Euro isteyen kulübü Napoli’yi bu parayı 3 taksitte ödemek için ikna ederken şimdi gözler Osimhen’in kararında.

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Yıldız golcü ya kendisine büyük sevgi gösterilen ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ı tercih edecek ya da yıllık 30 milyon Euro civarında bir rakam öneren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in teklifini kabul edecek. Ne Juventus ne de M.United bu rakamlara çıkmadığı için Osimhen’in iki kulüpten birini seçmesi bekleniyor.