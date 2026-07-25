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Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Nelsson#Transfer
Galatasaraydan Victor Nelsson kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 09:30

Galatasaray'da geleceği merak edilen Victor Nelsson hakkında karar verildi.

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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürerken kadrodaki bazı oyuncuların durumları da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle savunma hattındaki yabancı kontenjanı planlaması nedeniyle Victor Nelsson konusunda karar aşamasına geldi.

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OKAN BURUK İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Mevcut kadro içerisinde durumu en dikkat çeken oyunculardan biri hiç şüphesiz Victor Nelsson oldu. Danimarkalı stoper, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından kiralık olarak takımdan ayrılmış ancak gittiği kulüplerde de istediği istikrarı yakalayamayarak Galatasaray’a geri dönmüştü.

Galatasaraydan Victor Nelsson kararı

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KULÜP ARANIYOR!

Galatasaray’da forma giymek istemediğini farklı dönemlerde dile getiren Nelsson, buna rağmen yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın Avusturya kampı kadrosunda yer aldı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetimin, oyuncunun kamptaki performansından bağımsız olarak tecrübeli savunmacıya kulüp aradığı belirtildi.

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NELSSON GİDERSE YERİNE TAKVİYE YAPILACAK

Öte yandan yabancı kontenjanında önemli bir yer tutan Nelsson’un ayrılığı, Galatasaray’ın transfer planlamasında da kritik bir rol oynuyor. Danimarkalı futbolcunun satılması durumunda savunmaya takviye yapılması ve Bologna forması giyen Jhon Lucumi’nin transfer edilmesine büyük ölçüde kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.

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#Galatasaray#Victor Nelsson#Transfer

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