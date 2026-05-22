×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Okan Buruk telefonla aradı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Vedat Muriqi#Transfer
Galatasaraydan Vedat Muriqi bombası Okan Buruk telefonla aradı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 07:50

La Liga’da sezonu 36 maçta 22 golle tamamlayarak dünya yıldızlarını geride bırakan Vedat Muriqi, Galatasaray’ın radarına takıldı. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Rize günlerinden iyi ilişkilere sahip olduğu 32 yaşındaki golcüyü Galatasaray'a getirmek için ikna etmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Vedat Muriqi yıllar sonra tekrar Galatasaray'ın transfer radarında.

Gözden KaçmasınUdinese, Galatasaraydan Zaniolonun tapusunu istiyorUdinese, Galatasaray'dan Zaniolo'nun tapusunu istiyor!Haberi görüntüle

Süper Lig’de ilk patlama yaptığı 2019 yılında Galatasaray’la anlaşmaya varan, hatta o dönemde Çaykur Rizespor’da kadro dışı bırakılan Muriqi, sürpriz şekilde son anda Fenerbahçe’ye imza atmıştı.

OKAN BURUK RİZE'DEN HOCASI

“Kuruş değil, duruş” ve “Rize’de bir aslan var” sloganlarıyla hatırlanan Muriqi’nin o sezon Rize’deki hocası da Okan Buruk’tu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTILAR
Fanatik'in haberine göre Buruk şimdi Galatasaray’ın hocası olarak Muriqi’yi kadrosuna katmak istiyor. Başarılı çalıştırıcı, bonservisi Mallorca’da bulunan 32 yaşındaki santrforla bir telefon görüşmesi yaptı.

Galatasaraydan Vedat Muriqi bombası Okan Buruk telefonla aradı

Haberin Devamı

GALATASARAY'A SICAK
La Liga’da sezonu 36 maçta 22 golle tamamlayan ve gol sayısında birçok dünya yıldızını geride bırakan Kosovalı oyuncuyu arayan Okan Buruk, onu Galatasaray’da görmek istediğini kendisine iletti. Muriqi’nin de kariyerinin son dönemini Türkiye’de geçirmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ICARDİ'Yİ İSTEMİYOR
Vedat Muriqi transferi her ne kadar Icardi’nin kontratından bağımsız gibi görünse de Okan Buruk bu hamlesiyle Arjantinli santrforun kalmasına çok da sıcak bakmadığını göstermiş oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Vedat Muriqi#Transfer

BAKMADAN GEÇME!