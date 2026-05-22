Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Okan Buruk telefonla aradı

Vedat Muriqi yıllar sonra tekrar Galatasaray'ın transfer radarında.

Süper Lig’de ilk patlama yaptığı 2019 yılında Galatasaray’la anlaşmaya varan, hatta o dönemde Çaykur Rizespor’da kadro dışı bırakılan Muriqi, sürpriz şekilde son anda Fenerbahçe’ye imza atmıştı.

OKAN BURUK RİZE'DEN HOCASI

“Kuruş değil, duruş” ve “Rize’de bir aslan var” sloganlarıyla hatırlanan Muriqi’nin o sezon Rize’deki hocası da Okan Buruk’tu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTILAR

Fanatik'in haberine göre Buruk şimdi Galatasaray’ın hocası olarak Muriqi’yi kadrosuna katmak istiyor. Başarılı çalıştırıcı, bonservisi Mallorca’da bulunan 32 yaşındaki santrforla bir telefon görüşmesi yaptı.

GALATASARAY'A SICAK

La Liga’da sezonu 36 maçta 22 golle tamamlayan ve gol sayısında birçok dünya yıldızını geride bırakan Kosovalı oyuncuyu arayan Okan Buruk, onu Galatasaray’da görmek istediğini kendisine iletti. Muriqi’nin de kariyerinin son dönemini Türkiye’de geçirmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ICARDİ'Yİ İSTEMİYOR

Vedat Muriqi transferi her ne kadar Icardi’nin kontratından bağımsız gibi görünse de Okan Buruk bu hamlesiyle Arjantinli santrforun kalmasına çok da sıcak bakmadığını göstermiş oldu.