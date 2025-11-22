Galatasaray'dan VAR tepkisi: 'Gören VAR mı?'

Haberin Devamı

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu'na resmi hesaptan tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği futbolcusu Göktan Gürpüz'ün Roland Sallai'ye yaptığı müdahaleyi ve Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde kaldığı pozisyonlarının görüntülerini "Gören VAR mı?" notuyla paylaştı.

ABDULLAH KAVUKCU: 'GEREKLİ İNCELEMELERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, karşılaşmanın ardından konuya dair açıklamalarda bulundu.

Abdullah Kavukcu’nun değerlendirmeleri şu şekilde:

“Başkanımız geçen sene yine böyle bir maçın ardından bir açıklama yapmıştı. Hakkımızı her zaman korumak için konuşuyoruz, taraftarımız bundan emin olsun. Bugün seyrettiğimiz maçta, daha önce TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bir konu vardı; ona dikkat çekmek istiyorum: Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz. Bu konuda İbrahim Başkan’a sonsuz güvenim var. Gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz.”

Haberin Devamı

“Bugün Sallai’nin pozisyonunda oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Bu pozisyon herkesin izleyebileceği şekilde kayıtlarda mevcut. Aynı hakemin daha önce farklı bir stadyumda benzer bir pozisyonda farklı karar verdiğini de biliyoruz. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.”

“Biz ortamı germek istemiyoruz ama VAR’ın artık pozisyonlara daha dikkatli bakması gerekiyor. Barış’ın pozisyonu var, başka pozisyonlar var; maç içinde ortam geriliyor. Bugün sadece bu konuya dikkat çekmek için konuşuyoruz.”Şampiyonlar Ligi’nde de oynuyoruz. Orada hakemler geliyor; bir gün bile çıkıp konuşmadık, bir gün bile tartışmadık. Ben Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları çok konuşmak istemiyorum ancak VAR’a atanan hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Fenerbahçe maçı için de bugünden söylüyorum: Doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada emek harcıyoruz; kimsenin hakkı yenilmesin. Biz kendimiz için ekstra bir şey istemiyoruz."

Haberin Devamı