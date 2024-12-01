Galatasaray'dan VAR hakemi Erkan Engin tepkisi: Skandal bir karar

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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Eyüpspor maçı öncesi hakem atamaları ile ilgili konuştu:

Son dönemde yapılan hakem hataları sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır. MHK'nin özellikle Okan Buruk hocamızın rahatsızlığını dile getirmesine rağmen ısrarla taraflı ve vasat altı performanslara sahip hakemleri maçlarımıza atama alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da bize kötü niyetin bir göstergesi olduğunu gösteriyor. Hatalar insanidir ancak sürekli tekrar eden yanlışlar birilerinin kasıtlı planlarının bir parçasıdır. Bunu açık açık görüyoruz. MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz.

Ali Şansalan'ın yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe maçına atanamaması, atanmaması değil atanamaması Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayıyla ilişkilendirilmektedir. Buna karşılık Galatasaray maçlarında bu tip hakem atamalarının yapılması çifte standardın bir göstergesidir. Bugün yapılan VAR ataması da skandal ötesi bir karardır. Adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim (Erkan Engin)gerek Alanya maçındaki hissiyatımsı penaltı kararıyla gerekse 6 Kasım'daki Legia Varsova Dinamo maçında UEFA tarafından eleştirilen tartışmalı bir geçmişe sahiptir.

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