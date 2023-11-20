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Galatasaray'dan UEFA'ya şikayet! Bayern Münih maçının hakemi...

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#UEFA
Galatasaraydan UEFAya şikayet Bayern Münih maçının hakemi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 09:09

Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından 5 sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA'ya şikayet etti.

Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu sırada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Antonio Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uymak durumundaydı. Ancak VAR odasındaki (VAR) Tiago Martins ve (AVAR) Juan Martinez ile iki kez konuşarak golü verdi.

Sabah'ın haberine göre yaşananları araştıran ve VAR protokolünün çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaraylı yetkililer, hukuki yollardan hakkını aramaya başladı. Portekizli orta hakem Antonio Nobre, UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık hazırlanan özel dosyayla şikayet edildi.

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GÖREV VERİLMEYECEK

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye bir daha bu arenada görev verilmeyecek.

2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arıza yapmıştı. Başakşehir'in 82. dakikada Elia ile attığı nizami gol VAR'da incelenemediği için yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararı geçerli olmuştu. Mücadele 0-0 sona ermişti.

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#UEFA

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