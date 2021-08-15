Galatasaray'dan UEFA kadrosunda değişiklik! 4 isim çıktı, 1 isim dahil edildi...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray, UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesinde değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, St. Johnstone maçı için UEFA'ya gönderdiği listede yer alan Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir'e Randers maçı kadrosunda yer vermezken, milli futbolcu Emre Akbaba listeye dahil edildi.

Bir önceki turda da kadroda yer almayan Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, ve Oğulcan Çağlayan ile birlikte Victor Nelsson UEFA kadrosunda bulunmadı.

Yeni transferler Alex Cicaldau ve Victor Nelsson, eski takımlarıyla Avrupa elemelerinde oynadıkları için gruplara kadar kadroya dahil edilemeyecekler.