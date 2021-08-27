Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu! 'Grubumuz...'

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonu grup kurasında Galatasaray'ın Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleştiği E Grubu'nu değerlendiren Bikem Kanık, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Kupayı tabii ki bir kere daha ülkemize getirmek isteriz. Hiçbir zaman, hiçbir organizasyonda başka bir hedefle yola çıkmamız beklenemez ama bu sonuçta bir spor müsabakası. Bizim de uzun vadede hedeflerimiz ve stratejimiz var. Bu planlar doğrultusunda yer aldığımız bütün organizasyonlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalı, en iyi performansı sergilemeli ama her zaman birinciliği hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.



Bu sene genç ve başarıya aç oyuncuları tecrübeli isimlerle harmanlayarak bir kadro oluşturduklarını kaydeden Bikem Kanık, "Güzel bir grup ve ilginç maçlar olacak. Genç oyuncuların kulübe, ülkeye adaptasyonu için zamana ihtiyaç var. Galatasaray zaten Avrupa kupalarında yarışmaya çok alışık bir camia. Genlerimizde var. Bu duruma, Galatasaray'ın kültürüne çok çabuk adapte olacaklarını ve kendilerini rahat hissedeceklerini düşünüyorum. İyi performans göstereceklerine inanıyorum. Oynatamadığımız oyuncuların grup aşamasında kadroya yazılmasıyla değişik bir takım izleteceğiz." şeklinde konuştu.