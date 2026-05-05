Galatasaray'dan transferde yerli taarruzu! 3 oyuncu listede

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Galatasaray, yerli rotasyonu güçlendirmek için de düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk’un üç yerli oyuncu hakkında yönetime sunduğu raporun oldukça olumlu olduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, özellikle geniş ve rekabetçi bir kadro kurmak istediği ifade ediliyor.

Yönetimin kısa süre içinde kulüplerle temaslara başlaması beklenirken, transferlerin uygun maliyetlerle tamamlanması hedefleniyor.

ÜMİT AKDAĞ, BERTUĞ YILDIRIM, ARKA OKAN KURTULAN...

Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor forması giyen stoper Ümit Akdağ, Başakşehir’in golcü ismi Bertuğ Yıldırım ve Göztepe’nin genç bek oyuncusu Arda Okan Kurtulan’ı transfer listesine aldı.

Galatasaray’da hedef, sadece yıldız transferler değil; aynı zamanda geleceğe yatırım yaparak yerli çekirdeği güçlendirmek. Bu üç hamlenin, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında kilit rol oynaması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLAR

Her iki bekte oynayan 23 yaşındaki Arda, 29 lig maçında 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Başakşehir’de bu sezon 21 maçta süre alabilen 23 yaşındaki Bertuğ, 7 gol attı.

Alanyaspor’da 36 maça çıkan 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ ise savunma performansının yanı sıra 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.